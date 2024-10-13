В Польше откроют базу ПРО в Редзиково — США помогли в реализации проекта

В Польше будут сбивать ракеты РФ — откроют базу ПРО в сотрудничестве с США
В Редзиково, Польша, в ближайшие недели откроют базу противоракетной обороны. Относительно нее страна договорилась с Соединенными Штатами Америки.
Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает PAP.
База противоракетной обороны в Польше
"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами", — сказал Сикорский.
Министр отметил, что также вел переговоры о сбивании российских ракет, летящих на Польшу, а не только иранских, которые движутся в направлении Штатов.
"Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, а она уже есть и будет официально открыта", — заявил он.
Во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено о готовности к операциям базы противоракетной обороны в Редзиково. Она является составной частью Европейского поэтапного адаптивного подхода, который является вкладом США в рамках интегрированной системы ПВО и ПРО НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита также подтвердил готовность базы в Редзиково, которая является важным элементом противоракетного щита Альянса, приступить к выполнению своих функций.
Напомним, страны Восточной Европы значительно увеличили оборонные расходы. Польша и Эстония подняли военные заказы до 70 миллиардов долларов на фоне российской агрессии против Украины.
Ранее в Польше начался набор в украинский легион. Подано уже по меньшей мере 196 заявок.
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