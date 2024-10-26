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У Польщі затримали диверсантів, які готували вибухи

26 жовтня 2024 17:07
Аркадій Пастула - Редактор
У Польщі затримали чотирьох осіб за міжнародну диверсійну діяльність
Поліція Польщі. Фото ілюстративне: 1prof.by
Аркадій Пастула - Редактор

У Польщі затримали чотирьох осіб за організацію та реалізацію міжнародної диверсійної діяльності. Відомо, що ще двох оголосили в розшук.

Про це повідомила пресслужба Національної прокуратури Польщі.

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Диверсії у Польщі

Мазовецьке відділення департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві спільно з Агенцією внутрішньої безпеки Польщі розслідують справу про можливу участь у діяльності іноземної розвідки в Польщі та інших країнах ЄС. Слідство стосується диверсійних дій, зокрема пошкодження промислових об’єктів і критичної інфраструктури, а також підпалів із використанням кур’єрських транспортів із самозайманням.

Розслідування розпочали ще 5 серпня 2024 року на основі інформації, отриманої Агентством внутрішньої безпеки, і воно  проводиться у співпраці з Управлінням цивільної авіації.

"Під час розслідування затримано, висунуто обвинувачення й тимчасово арештовано чотирьох осіб, які причетні до діяльності викритої міжнародної диверсійної групи", — йдеться в повідомленні.

Двох зловмисників оголошено в міжнародний розшук. 

Діяльність групи полягала в організації диверсій і саботажу, пов’язаних із пересиланням через кур’єрські компанії до країн ЄС і Великої Британії посилок із вибухівкою та небезпечними матеріалами, які самозаймалися або вибухали під час транспортування. Метою було перевірити канал доставки цих посилок, що мали бути направлені до США та Канади.

Нагадаємо, Польща посилить контроль над російськими дипломатичними установами в разі загострення диверсійних дій з боку Москви. 

Також українець, затриманий за спробу підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві, зізнався, що діяв за вказівками російських спецслужб. Польська поліція має інформацію про те, що Кремль планував подібні підпали по всій території країни.

поліція вибух розшук Польща диверсія

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