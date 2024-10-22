Українця, якого завербувало ФСБ, намагався підпалити лакофарбовий завод у Польщі

Кремль планував підпали заводів по всій Європі — затриманий українець дав свідчення
Українець, якого піймали за спробу лакофарбового заводу у Вроцлаві, зізнався, що діяв за вказівками російських спецслужб. У польскої поліції є дані, що подібні підпали Кремль планував по всій території країни.
Про це повідомляє місцеве видання Onet.
Про що заявив міністр МЗС Польщі
За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, свідчення затриманого свідчать про те, що Кремль планував подібні дії не тільки у Польщі, але і по всій Європі. Міністр наголосив, що невдовзі оголосить детальні подробиці.
Українця, якому виповнився 51 рік, затримали ще у лютому 2024 року. Затриманий хотів добровільно піддатися покаранню і погодив власний вирок із вроцлавськими слідчими, але суд Вроцлава відхилив угоду. На думку суду, покарання у вигляді трьох років позбавлення волі є занадто м'яким.
Згідно з процедурою, прокуратура має скласти новий обвинувальний акт, а справа буде розглядатися у звичайному судовому порядку із допитом свідків та аналізом усіх доказів.
Нагадаємо, польські фермери готуються влаштувати нову акцію протесту. Вони блокуватимуть рух вантажівок на одному з контрольно-пропускних пунктів.
Раніше ми писали про те, що у пункті пропуску "Орлівка" затримали 63-річну громадянку України, яка їхала до Болгарії на власній автівці KIA. У її машині виявили одразу декілька схованок з раритетними речами.
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