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Кремль планував підпали заводів по всій Європі — затриманий українець дав свідчення

22 жовтня 2024 02:29
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Українця, якого завербувало ФСБ, намагався підпалити лакофарбовий завод у Польщі
Польська поліція. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Українець, якого піймали за спробу лакофарбового заводу у Вроцлаві, зізнався, що діяв за вказівками російських спецслужб. У польскої поліції є дані, що подібні підпали Кремль планував по всій території країни.

Про це повідомляє місцеве видання Onet.  

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За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, свідчення затриманого свідчать про те, що Кремль планував подібні дії не тільки у Польщі, але і по всій Європі. Міністр наголосив, що невдовзі оголосить детальні подробиці.

Українця, якому виповнився 51 рік, затримали ще у лютому 2024 року. Затриманий хотів добровільно піддатися покаранню і погодив власний вирок із вроцлавськими слідчими, але суд Вроцлава відхилив угоду. На думку суду, покарання у вигляді трьох років позбавлення волі є занадто м'яким.

Згідно з процедурою, прокуратура має скласти новий обвинувальний акт, а справа буде розглядатися у звичайному судовому порядку із допитом свідків та аналізом усіх доказів.

Нагадаємо, польські фермери готуються влаштувати нову акцію протесту. Вони блокуватимуть рух вантажівок на одному з контрольно-пропускних пунктів. 

Раніше ми писали про те, що у пункті пропуску "Орлівка" затримали 63-річну громадянку України, яка їхала до Болгарії на власній автівці KIA. У її машині виявили одразу декілька схованок з раритетними речами. 

Кремль поліція підпал Польща Європейський союз

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