Украинца, завербованный ФСБ, пытался поджечь лакокрасочный завод в Польше

Польская полиция. Иллюстративное фото: Reuters

Украинец, пойманный за попытку лакокрасочного завода во Вроцлаве, признался, что действовал по указаниям российских спецслужб. У польской полиции есть данные, что подобные поджоги Кремль планировал по всей территории страны.

Об этом сообщает местное издание Onet.

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По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, свидетельства задержанного говорят о том, что Кремль планировал подобные действия не только в Польше, но и по всей Европе. Министр подчеркнул, что вскоре объявит подробные подробности.

Украинца, которому исполнился 51 год, задержали еще в феврале 2024 года. Задержанный хотел добровольно поддаться наказанию и согласовал свой приговор с вроцлавскими следователями, но суд Вроцлава отклонил соглашение. По мнению суда, наказание в виде трех лет лишения свободы слишком мягкое.

Согласно процедуре, прокуратура должна составить новый обвинительный акт, а дело будет рассматриваться в обычном судебном порядке с допросом свидетелей и анализом всех доказательств.

Напомним, польские фермеры готовятся устроить новую акцию протеста. Они будут блокировать движение грузовиков на одном из контрольно-пропускных пунктов.

Ранее мы писали о том, что в пункте пропуска "Орловка" задержали 63-летнюю гражданку Украины, которая ехала в Болгарию на собственном автомобиле KIA. В ее машине обнаружили сразу несколько тайников с раритетными вещами.