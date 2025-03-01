Український телеканал запускають у Польщі

Пульт від телевізора. Фото: Pexels

З 3 березня у Польщі національний мовник TVP запустить українську редакцію. Телеканал під назвою Slawa TV матиме денний та вечірній ефірні слоти. Крім того, запрацюють відповідні діджитал платформи.

Про це повідомляє Укрінформ в суботу, 1 березня.

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Телеканал висвітлюватиме актуальні новини та аналітичні матеріали про події в Україні, Польщі та у світі загалом. Окрему увагу звертатимуть на польсько-українські відносини. Також медіа буде публікувати інтерв'ю з відомими експертами та лідерами думок.

Працювати над матеріалами для телеканалу будуть досвідчені журналісти, а також волонтери, лідери думок і громадські діячі. До співпраці запрошують зірок польської журналістики та впливових політиків.

Українська редакція Slawa TV буде виходити в ефір щодня з 12:00 до 17:00 (за київським часом) у денний слот. З 22:00 по 23:00 — у вечірній слот.

Нагадаємо, вже з цього місяця на українських переселенців у Польщі чекають певні зміни. Вони будуть стосуватись, зокрема, виплат.

Також у Польщі почне працювати розширена програма соцпідтримки для українців з інвалідністю. Їм щомісяця нараховуватимуть від 600 до 4 тис. злотих.