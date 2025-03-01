Украинский телеканал запускают в Польше

Пульт от телевизора. Фото: Pexels

С 3 марта в Польше национальный вещатель TVP запустит украинскую редакцию. Телеканал под названием Slawa TV будет иметь дневной и вечерний эфирные слоты. Кроме того, заработают соответствующие диджитал платформы.

Об этом сообщает Укрінформ в субботу, 1 марта.

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Телеканал будет освещать актуальные новости и аналитические материалы о событиях в Украине, Польше и в мире в целом. Особое внимание будут обращать на польско-украинские отношения. Также медиа будет публиковать интервью с известными экспертами и лидерами мнений.

Работать над материалами для телеканала будут опытные журналисты, а также волонтеры, лидеры мнений и общественные деятели. К сотрудничеству приглашают звезд польской журналистики и влиятельных политиков.

Украинская редакция Slawa TV будет выходить в эфир ежедневно с 12:00 до 17:00 (по киевскому времени) в дневной слот. С 22:00 по 23:00 — в вечерний слот.

Напомним, уже с этого месяца на украинских переселенцев в Польше ждут определенные изменения. Они будут касаться, в частности, выплат.

Также в Польше начнет работать расширенная программа соцподдержки для украинцев с инвалидностью. Им ежемесячно будут начислять от 600 до 4 тыс. злотых.