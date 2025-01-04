У Польщі встановили нові правила викидання сміття

Сміттєви баки. Фото: Шопінг в Польщі

У Польщі з 1 січня набула чинності заборона викидати одяг у контейнер для змішаних відходів. У разі порушення цього правила компанії з вивезення сміття зможуть відмовити у вивезенні відходів, а мешканці сплатять штраф.

Про це повідомляє In Poland.

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Викидати одяг заборонено

З початку 2025 року такі відходи, як текстиль, одяг і взуття потрібно буде викидати окремо. Через це органи місцевого самоврядування повинні були адаптувати пункти вибіркового збору побутових відходів (PSZOK) до 1 січня.

Кожна гміна (адміністративна одиниця у Польщі, аналог громади в Україні. — Ред.) зобов’язана заснувати хоча б один такий пункт на своїй території.

Відтепер одяг, штори, ковдри, взуття людям доведеться відвозити до пунктів збору таких відходів та викидати у спеціальні контейнери. У разі, якщо текстильні вироби потрапляють у контейнери для змішаних відходів, компанії з вивезення відходів можуть відмовитися їх вивозити.

Крім того, мешканцям доведеться платити штраф за відсутність відповідних контейнерів. Поліція та міська варта зможуть накладати штрафи до 500 злотих, а часом навіть до 5000 злотих.

Раніше ми писали, що у Німеччині існують закони для людей, які обмежують викидання сміття в окремі дні. Зокрема, це стосується скляних банок.

Нагадаємо, Одеса стала одним із чотирьох міст України, де впровадять пілотний проєкт з управління відходами. Програма розрахована на три роки. Її куратором є уряд Швеції.