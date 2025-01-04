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В Польше установили новые правила выброса мусора

4 января 2025 13:18
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Польше установили новые правила выброса мусора
Мусорные баки. Фото: Шопинг в Польше
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Польше с 1 января вступил в силу запрет выбрасывать одежду в контейнер для смешанных отходов. В случае нарушения этого правила компании по вывозу мусора смогут отказать в вывозе отходов, а жильцы заплатят штраф.

Об этом сообщает In Poland.

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Выбрасывать одежду запрещено

С начала 2025 года такие отходы, как текстиль, одежда и обувь нужно будет выбрасывать отдельно. В связи с этим органы местного самоуправления должны были адаптировать пункты выборочного сбора бытовых отходов (PSZOK) до 1 января.

Каждая гмина (административная единица в Польше, аналог громады в Украине. — Ред.) обязана учредить хотя бы один такой пункт на своей территории.

Отныне одежду, шторы, одеяла, обувь людям придется отвозить в пункты сбора таких отходов и выбрасывать в специальные контейнеры. В случае, если текстильные изделия попадают в контейнеры для смешанных отходов, компании по вывозу отходов могут отказаться их вывозить.

Кроме того, жителям придется платить штраф за отсутствие соответствующих контейнеров. Полиция и городская стража смогут накладывать штрафы до 500 злотых, а порой даже до 5000 злотых.

Ранее мы писали, что в Германии существуют законы для людей, которые ограничивают выброс мусора в отдельные дни. В частности, это касается стеклянных банок.

Напомним, Одесса стала одним из четырех городов Украины, где внедрят пилотный проект по управлению отходами. Программа рассчитана на три года. Ее куратором является правительство Швеции.

Польша правила мусор одежда советы

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