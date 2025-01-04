В Польше установили новые правила выброса мусора
В Польше с 1 января вступил в силу запрет выбрасывать одежду в контейнер для смешанных отходов. В случае нарушения этого правила компании по вывозу мусора смогут отказать в вывозе отходов, а жильцы заплатят штраф.
Об этом сообщает In Poland.
Выбрасывать одежду запрещено
С начала 2025 года такие отходы, как текстиль, одежда и обувь нужно будет выбрасывать отдельно. В связи с этим органы местного самоуправления должны были адаптировать пункты выборочного сбора бытовых отходов (PSZOK) до 1 января.
Каждая гмина (административная единица в Польше, аналог громады в Украине. — Ред.) обязана учредить хотя бы один такой пункт на своей территории.
Отныне одежду, шторы, одеяла, обувь людям придется отвозить в пункты сбора таких отходов и выбрасывать в специальные контейнеры. В случае, если текстильные изделия попадают в контейнеры для смешанных отходов, компании по вывозу отходов могут отказаться их вывозить.
Кроме того, жителям придется платить штраф за отсутствие соответствующих контейнеров. Полиция и городская стража смогут накладывать штрафы до 500 злотых, а порой даже до 5000 злотых.
Ранее мы писали, что в Германии существуют законы для людей, которые ограничивают выброс мусора в отдельные дни. В частности, это касается стеклянных банок.
Напомним, Одесса стала одним из четырех городов Украины, где внедрят пилотный проект по управлению отходами. Программа рассчитана на три года. Ее куратором является правительство Швеции.
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