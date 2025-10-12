У Польщі власник автосервісу став на захист українки

Власник автосервісу у Польщі, що став на захист українки. Фото: кадр з відео

У Польщі власник автосервісу публічно став на захист української співробітниці. На українку накинулися з образами у TikTok.

Відповідне відео власник автосервісу у Польщі опублікував у TikTok.

@diamondautoserwis A teraz nadajemy specjalny komunikat do KSENOFOBÓW i RUSKICH TROLLI, którzy podają się za prawdziwych polskich patriotów🙃🇲🇨Obejrzyjcie, posłuchajcie i wbijcie sobie ten przekaz do głowy (najlepiej złamaną deską klozetową)🚽 🔨Cóż, ostatnio fala hejtu na tle narodowościowym wylała się także na profilu @autodyzur … takie komentarze również i u nas będą KASOWANE, a ich autorzy BANOWANI❌ #stophejt #ksenofobia #rasizm #polska #ukraina ♬ dźwięk oryginalny - diamondautoserwis

У Польщі роботодавець став на захист українки

У польському місті Румя власник автосервісу Diamond Auto Serwis захистився за українську співробітницю. На дівчину накинулася в інтернеті із ксенофобськими образами.

Як відомо, компанія активно просуває свої послуги в TikTok — публікує відео про роботу автосервісу. В деяких роликах бере участь українка Анастасія, яка працює в цьому автосервісі.

Під відео з її участю почали з’являтися образливі коментарі, спрямовані проти дівчини через її національність.

У відповідь на ці образи керівник автосервісу на офіційному акаунті компанії опублікував відео, в якому різко засудив авторів образливих коментарів та підтримав українку.

"Анастасія працює у мене легально. Вона платить податки, залишається на понаднормові та показує відмінні результати. Вона справді чудово справляється з роботою", — наголосив власник автосервісу.

Водночас він звернувся до хейтерів, назвавши їх ксенофобами, та нагадав, що багато поляків самі працюють за кордоном на простих посадах.

"Я питаю цих "патріотів", які самі нерідко виїжджають за кордон мити посуд: кого ми виростили? Молодь, яка не може навіть впоратися з мітлою. А ви нападаєте на Анастасію, яка справно ремонтує автомобілі в тисячу разів краще, ніж усі ці наші "польські гусари", — зазначив чоловік.

Зауважимо, що це відео викликало у мережі широкий резонанс: за добу його переглянули близько 800 тисяч користувачів. В коментарях люди підтримали власника автосервісу та Анастасію.

