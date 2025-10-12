Видео
Дата публикации 12 октября 2025 20:22
В Польше владелец автосервиса встал на защиту украинки
Владелец автосервиса в Польше, ставший на защиту украинки. Фото: кадр из видео

В Польше владелец автосервиса публично встал на защиту украинской сотрудницы. На украинку набросились с оскорблениями в TikTok.

Соответствующее видео владелец автосервиса в Польше опубликовал в TikTok.

В Польше работодатель встал на защиту украинки

В польском городе Румя владелец автосервиса Diamond Auto Serwis защитился за украинскую сотрудницу. На девушку набросилась в интернете с ксенофобскими оскорблениями.

Как известно, компания активно продвигает свои услуги в TikTok — публикует видео о работе автосервиса. В некоторых роликах участвует украинка Анастасия, которая работает в этом автосервисе.

Под видео с ее участием начали появляться оскорбительные комментарии, направленные против девушки из-за ее национальности.

В ответ на эти оскорбления руководитель автосервиса на официальном аккаунте компании опубликовал видео, в котором резко осудил авторов оскорбительных комментариев и поддержал украинку.

"Анастасия работает у меня легально. Она платит налоги, остается на сверхурочные и показывает отличные результаты. Она действительно прекрасно справляется с работой", — подчеркнул владелец автосервиса.

В то же время он обратился к хейтерам, назвав их ксенофобами, и напомнил, что многие поляки сами работают за рубежом на простых должностях.

"Я спрашиваю этих "патриотов", которые сами нередко выезжают за границу мыть посуду: кого мы вырастили? Молодежь, которая не может даже справиться с метлой. А вы нападаете на Анастасию, которая исправно ремонтирует автомобили в тысячу раз лучше, чем все эти наши "польские гусары", — отметил мужчина.

Заметим, что это видео вызвало в сети широкий резонанс: за сутки его посмотрели около 800 тысяч пользователей. В комментариях люди поддержали владельца автосервиса и Анастасию.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
