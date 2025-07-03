У Варшаві занепокоєні паузою у військовій підтримці з боку США

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш висловив занепокоєння через рішення Сполучених Штатів призупинити постачання Україні боєприпасів і ракет. Очільник польського оборонного відомства наголосив, що така новина не може бути позитивною для Польщі, оскільки Україна зараз протистоїть агресії з боку Росії й потребує постійної підтримки від західних партнерів.

Про це повідомило польське видання tvn24.pl.

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Він підкреслив, що допомога Києву залишається важливим пріоритетом не лише для Польщі, а й для всієї Європи.

"Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки", — сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, Росія не виявляє жодної зацікавленості у переговорах чи припиненні бойових дій. У таких умовах, зауважив міністр, підтримка України має бути рішучою й безперервною, адже це в інтересах усіх європейських країн.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, стало відомо, що в США ухвалили рішення не подовжувати дію програми та фактично цим призупинити постачання боєприпасів для ППО Україні. Причиною цього є начебто критично низькі запаси зброї в США.

На це вже відреагували в НАТО. Зокрема, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє рішення США, проте, закликав союзників активніше допомагати Україні.

Додамо, що нещодавно засновник компанії, яка розробляє БпЛА заявив, що Київ може незабаром стати найменш захищеним містом в Україні через проблеми з ППО.

Кілька днів тому в Німеччині зробили заяву про постачання засобів ППО Україні.