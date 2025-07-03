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Главная Новости дня В Польше высказались о паузе США передачи ракет для ПВО Украины

В Польше высказались о паузе США передачи ракет для ПВО Украины

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:51
В Варшаве обеспокоены паузой в военной поддержке со стороны США
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Министр национальной обороны Польши и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность из-за решения Соединенных Штатов приостановить поставки Украине боеприпасов и ракет. Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что такая новость не может быть положительной для Польши, поскольку Украина сейчас противостоит агрессии со стороны России и нуждается в постоянной поддержке от западных партнеров.

Об этом сообщило польское издание tvn24.pl.

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Он подчеркнул, что помощь Киеву остается важным приоритетом не только для Польши, но и для всей Европы.

"Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот", — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, Россия не проявляет никакой заинтересованности в переговорах или прекращении боевых действий. В таких условиях, отметил министр, поддержка Украины должна быть решительной и непрерывной, ведь это в интересах всех европейских стран.

Напомним, вчера, 2 июля, стало известно, что в США приняли решение не продлевать действие программы и фактически этим приостановить поставки боеприпасов для ПВО Украине. Причиной этого является якобы критически низкие запасы оружия в США.

На это уже отреагировали в НАТО. В частности, Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает решение США, однако, призвал союзников активнее помогать Украине.

Добавим, что недавно основатель компании, которая разрабатывает БпЛА заявил, что Киев может вскоре стать наименее защищенным городом в Украине из-за проблем с ПВО.

Несколько дней назад в Германии сделали заявление о поставках средств ПВО Украине.

Польша США оружие военная помощь ПВО поставки
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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