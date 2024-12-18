Наркотики в Польщі — в ящиках з вином виявили 44 літри рідкого кокаїну

У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео
У польському місті Гданськ прикордонники виявили 44 літри рідкого кокаїну, який був захований в ящиках з вином. Його вартість на чорному ринку становить 7,5 млн злотих (близько 1,8 млн доларів).
Про це повідомляє Reuters та RMF24, посилаючись на прикордонну службу Польщі.
Що відомо про ситуацію
ЗМІ повідомили, що працівники Морського прикордонного відділу в північному портовому місті Гданськ разом з чеськими митниками вилучили наркотики у Люблінському воєводстві на півдні Польщі.
"Партія, що містила фірмове вино разом із прихованим рідким кокаїном, спочатку була завантажена на контейнеровоз у панамському морському порту", — йдеться в заяві прикордонної служби.
Зазначається, що вантаж мав дістатися до Польщі маршрутом через один із європейських морських портів та митний пункт в Остраві (Чехія).
У цій справі правоохоронці затримали трьох чоловіків віком 41, 47 та 53 роки. Усім висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та контрабанді значних партій наркотиків. Їм загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Молдові правоохоронці затримали чоловіку та жінку, які везли з України мефедрон і PVP на загальну суму майже 17 тис. грн.
Також ми писали, що в листопаді у порту Нідерландів знайшли 700 кг кокаїну серед бананів.
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