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У Польщі виявили рідкий кокаїн в ящиках з вином — відео

18 грудня 2024 08:24
Карина Приходько - Редактор
Наркотики в Польщі — в ящиках з вином виявили 44 літри рідкого кокаїну
Польські правоохоронці на місці, де виявили кокаїн. Фото: Straż Graniczna
Карина Приходько - Редактор

У польському місті Гданськ прикордонники виявили 44 літри рідкого кокаїну, який був захований в ящиках з вином. Його вартість на чорному ринку становить 7,5 млн злотих (близько 1,8 млн доларів).

Про це повідомляє Reuters та RMF24, посилаючись на прикордонну службу Польщі. 

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Що відомо про ситуацію

ЗМІ повідомили, що працівники Морського прикордонного відділу в північному портовому місті Гданськ разом з чеськими митниками вилучили наркотики у Люблінському воєводстві на півдні Польщі. 

"Партія, що містила фірмове вино разом із прихованим рідким кокаїном, спочатку була завантажена на контейнеровоз у панамському морському порту", ​​— йдеться в заяві прикордонної служби.

наркотики в Польщі
Польські правоохоронці на місці, де виявили кокаїн. Фото: Straż Graniczna
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Рідкий кокаїн в ящиках з вином. Фото: Straż Graniczna 

Зазначається, що вантаж мав дістатися до Польщі маршрутом через один із європейських морських портів та митний пункт в Остраві (Чехія). 

У цій справі правоохоронці затримали трьох чоловіків віком 41, 47 та 53 роки. Усім висунули звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та контрабанді значних партій наркотиків. Їм загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, нещодавно у Молдові правоохоронці затримали чоловіку та жінку, які везли з України мефедрон і PVP на загальну суму майже 17 тис. грн. 

Також ми писали, що в листопаді у порту Нідерландів знайшли 700 кг кокаїну серед бананів

Польща кордон наркотики поліція вино

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