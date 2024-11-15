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У порту Нідерландів знайшли 700 кг кокаїну серед бананів

15 листопада 2024 09:05
Євгенія Брюховецька - редактор
У Нідерландах виявили понад 700 кг кокаїну у вантажі з бананами
Знайдені наркотики. Фото: NOS
Євгенія Брюховецька - редактор

У нідерландському порту працівники митниці знайшли 720 кілограмів кокаїну. Він був захований у вантажі з бананами з Еквадору.

Про це пише NOS.

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У матеріалі йдеться, що наркотики були виявлені під час перевірки митниці в порту Вліссінген у Нідердандах. Правоохоронці підрахували, що вартість знайденого кокаїну становить 54 мільйона євро, наркотики знищили.

Видання пише, що це не перший випадок таких знахідок на митниці серед бананів з Еквадору. Зокрема, минулого місяця було знайдено 600 кілограмів кокаїну, а в червні — понад 3600 кілограмів.

Загалом митниця Нідерландів минулого року вилучила майже 60 тисяч кілограм кокаїну в морських портах та аеропортах, що на 9000 більше, аніж у 2022 році. Найбільшу кількість з нього виявили в Роттердамі та Вліссінгені.

Нагадаємо, в Одеській області викрили масштабну схему виробництва й збуту наркотиків. Заборонені речовини продавали по всій Україні та за кордон під виглядом дитячих товарів. 

Також ми писали, що у Києві родина налагодила виготовлення метамфетаміну у квартирі.

наркотики Нідерланди Еквадор митниця морський порт

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