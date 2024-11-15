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В порту Нидерландов нашли 700 кг кокаина среди бананов

15 ноября 2024 09:05
Евгения Брюховецкая - редактор
В Нидерландах обнаружили более 700 кг кокаина в грузе с бананами
Найденые наркотики. Фото: NOS
Евгения Брюховецкая - редактор

В нидерландском порту работники таможни обнаружили 720 килограммов кокаина. Он был спрятан в грузе с бананами из Эквадора.

Об этом пишет NOS.

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В материале говорится, что наркотики были обнаружены во время проверки таможни в порту Влиссинген в Нидердандах. Правоохранители подсчитали, что стоимость найденного кокаина составляет 54 миллиона евро, наркотики уничтожили.

Издание пишет, что это не первый случай таких находок на таможне среди бананов из Эквадора. В частности, в прошлом месяце было найдено 600 килограммов кокаина, а в июне — более 3600 килограммов.

В общей сложности таможня Нидерландов в прошлом году изъяла почти 60 тысяч килограмм кокаина в морских портах и аэропортах, что на 9000 больше, чем в 2022 году. Наибольшее количество из него обнаружили в Роттердаме и Влиссингене.

Напомним, в Одесской области разоблачили масштабную схему производства и сбыта наркотиков. Запрещенные вещества продавали по всей Украине и за границу под видом детских товаров.

Также мы писали, что в Киеве семья наладила изготовление метамфетамина в квартире.

наркотики Нидерланды Эквадор таможня морской порт

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