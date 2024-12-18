Наркотики в Польше — в ящиках с вином обнаружили 44 литра жидкого кокаина

Польские правоохранители на месте, где обнаружили кокаин. Фото: Straż Graniczna

В польском городе Гданьск пограничники обнаружили 44 литра жидкого кокаина, который был спрятан в ящиках с вином. Его стоимость на черном рынке составляет 7,5 млн злотых (около 1,8 млн долларов).

Об этом сообщает Reuters и RMF24, ссылаясь на пограничную службу Польши.

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Что известно о ситуации

СМИ сообщили, что работники Морского пограничного отдела в северном портовом городе Гданьск вместе с чешскими таможенниками изъяли наркотики в Люблинском воеводстве на юге Польши.

"Партия, содержащая фирменное вино вместе со скрытым жидким кокаином, изначально была загружена на контейнеровоз в панамском морском порту", — говорится в заявлении пограничной службы.

Польские правоохранители на месте, где обнаружили кокаин. Фото: Straż Graniczna

Жидкий кокаин в ящиках с вином. Фото: Straż Graniczna

Отмечается, что груз должен был добраться до Польши по маршруту через один из европейских морских портов и таможенный пункт в Остраве (Чехия).

По этому делу правоохранители задержали троих мужчин в возрасте 41, 47 и 53 лет. Всем предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группировке и контрабанде крупных партий наркотиков. Им грозит от трех до 20 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Молдове правоохранители задержали мужчину и женщину, которые везли из Украины мефедрон и PVP на общую сумму почти 17 тыс. грн.

Также мы писали, что в ноябре в порту Нидерландов обнаружили 700 кг кокаина среди бананов.