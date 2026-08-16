У Польщі відбувся наймасштабніший військовий парад: фоторепортаж

Військово-морський парад у Польщі. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У суботу, 15 серпня, Польща на честь Дня Польських Збройних Сил провела масштабний військовий парад, який став найбільшим в історії країни. Під час заходу у Варшаві польські військові продемонстрували можливості сухопутних військ, військово-морських сил та авіації на тлі зростаючих загроз з боку Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на TVP World.

Масштабний військовий парад у Польщі

Урочисті заходи в столиці розпочалися опівдні. У небі над Варшавою пролетіли понад 60 військових літаків, зокрема новітній американський винищувач F-35.

Як відомо, F-35 став одним із найсучасніших зразків озброєння, що перебувають на озброєнні Польщі. Перші три літаки цього типу країна отримала в травні відповідно до контракту на постачання 32 винищувачів. Загальна вартість угоди становить 4,6 млрд доларів.

Заходи з нагоди Дня збройних сил Польщі. Фото: Reuters

Крім того, поблизу Гдині та Гданська, на узбережжі Балтійського моря, відбувся окремий військово-морський парад. У ньому взяли участь понад 20 кораблів, зокрема судна держав-союзників. За заходом спостерігав прем’єр-міністр країни Дональд Туск.

Військовий парад у Польщі. Фото: Reuters

"У цей день ми завжди пам’ятаємо й вшановуємо всіх героїв нашої історії… солдатів, пілотів, а тут, у Гдині, — особливо моряків. Без їхньої жертви, без їхньої відданості Польща сьогодні не була б вільною, суверенною державою... лише ті, хто сильний, добре підготовлений, по-справжньому незалежний і суверенний, уникнуть війни", — заявив Туск.

Також у парадах взяли участь військовослужбовці зі США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших країн. Найбільший контингент серед союзників надіслала Франція — зокрема, підрозділ Іноземного легіону. При цьому Україна запрошення на захід не отримала.

Військовий парад у Польщі. Фото: Reuters

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Польща розпочала одну з найбільших програм модернізації збройних сил у Європі. У рамках цього процесу Варшава замовила у США 96 ударних вертольотів AH-64E Apache, розпочала експлуатацію винищувачів F-35, а також спустила на воду новий фрегат Wicher.

Крім того, польська влада має намір придбати у Швеції підводні човни класу A26 Blekinge. Ці субмарини належать до числа найсучасніших неядерних підводних човнів у Європі.

Також у 2025 році Польща спрямувала на оборонні потреби близько 4,7 % свого ВВП. Це був найвищий показник серед країн НАТО. У 2026 році Варшава планує довести обсяг видатків на оборону до 5 % ВВП.

Зеленський привітав Польщу зі святом

Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах на честь свята звернувся до Польщі та привітав країну з Днем польської армії. Він наголосив, що сьогодні важливо об’єднати зусилля націй, оскільки саме зараз вирішується доля України та інших держав.

"Вітаємо Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська польського. Пам’ятаємо, як доля Польського народу й держави вирішилась у тій битві та спільними зусиллями був зупинений наступ більшовиків. Сто шість років тому українські військові допомогли оборонцям Польщі захистити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід. І так само зараз має програти Москва, і так само зараз об’єднані зусилля народів мають значення, і так само зараз вирішується доля держав – Української та держав наших сусідів. Пам’ятаємо, як багато можемо досягти, допомагаючи одне одному. Боремося заради свободи", — написав він у соцмережі Х.

Допис Зеленського. Фото: скріншот

Як повідомили Новини.LIVE, нещодавно стало відомо, що Польща та країни Балтії посилюють захист критичної інфраструктури через побоювання можливих російських диверсій. Зокрема, йдеться про греблі, електростанції, газові об’єкти та енергетичні мережі.

Також ми писали, що Польща розглядає можливість передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.