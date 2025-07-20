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Головна Новини дня У Польщі попередили про загрозливий 2027 рік

У Польщі попередили про загрозливий 2027 рік

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 19:54
Міністр оборони Польщі заявив, що 2027 може стати переломним моментом для світової безпеки
Солдат польської армії. Ілюстративне фото: wojsko-polskie.pl

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що 2027 рік може стати переломним моментом для глобальної безпеки. За його словами, світ нині перебуває у найнебезпечнішому періоді з часів Другої світової війни.

Свій допис очільник польського оборонного відомства опублікував у соцмережі Х.

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Переломний 2027 рік

Косиняк-Камиш погодився у своєму дописі з нещодавнім попередженням головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича, який закликав готуватись до можливих воєнних загроз з боку Росії та Китаю.

"Це ще один сигнал і підтвердження того, що питання безпеки мають бути вилучені з політичних суперечок", — йдеться у повідомленні.

Польський міністр наголосив, що світ нині перебуває у найнебезпечнішому періоді.

"Ми живемо в найнебезпечніші часи з часів закінчення Другої світової війни, і наше спільне завдання — базувати нашу безпеку на трьох стовпах: сильному суспільстві, сильній армії та міцних альянсах", — підсумував Косиняк-Камиш.

Польща військо
Повідомлення Косиняка-Камиша в Х

Нагадаємо, новий командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич заявив, що Європа та США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю та Росії. За його словами, лідер КНР збирається напасти на Тайвань та "змусить Росію" атакувати НАТО.

Тим часом Північноатлантичний Альянс розробив план "блискавичної нейтралізації" російського міста Калінінград.

Польща Китай НАТО Європа війна Росія Владислав Косиняк-Камиш
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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