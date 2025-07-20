Министр обороны Польши заявил, что 2027 год может стать переломным моментом для мировой безопасности

Солдат польской армии. Иллюстративное фото: wojsko-polskie.pl

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 2027 год может стать переломным моментом для глобальной безопасности. По его словам, мир сейчас находится в самом опасном периоде со времен Второй мировой войны.

Свое сообщение глава польского оборонного ведомства опубликовал в соцсети Х.

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Переломный 2027 год

Косиняк-Камыш согласился в своей заметке с недавним предупреждением главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, который призвал готовиться к возможным военным угрозам со стороны России и Китая.

"Это еще один сигнал и подтверждение того, что вопросы безопасности должны быть изъяты из политических споров", — говорится в сообщении.

Польский министр подчеркнул, что мир сейчас находится в опасном периоде.

"Мы живем в самые опасные времена со времен окончания Второй мировой войны, и наша общая задача — базировать нашу безопасность на трех столпах: сильном обществе, сильной армии и крепких альянсах", — подытожил Косиняк-Камыш.

Сообщение Косиняка-Камыша в Х

Напомним, новый командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич заявил, что Европа и США должны активно готовиться к будущей войне против Китая и России. По его словам, лидер КНР собирается напасть на Тайвань и "заставит Россию" атаковать НАТО.

Тем временем Североатлантический Альянс разработал план "молниеносной нейтрализации" российского города Калининград.