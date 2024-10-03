У Польщі почнуть вручати повістки у 2025 році

Польські військові. Фото ілюстративне: Flickr

У Польщі наступного року майже 230 тисяч осіб отримають повістку на військову кваліфікацію. За неявку по повістці доведеться сплатити штраф.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

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У Польщі на сайті Центру урядового законодавства з’явився проєкт, яким визначено проведення військової кваліфікації на 2025 рік. Відбір триватиме з 3 лютого до 30 квітня.

Протягом цього часу для визначення військового фаху очікують приблизно 230 тисяч осіб. Відбір проводитимуть 391 районна медична комісія. Згідно з планом, одна комісія зможе прийняти до 35 осіб на день.

При цьому наголошується, що такий виклик на комісію не є призовом до армії.

Повістки для проходження кваліфікації у 2025 році відсилатимуть таким категоріям громадян:

чоловікам 2006 року народження;

чоловікам 2001-2005 років народження, які ще не проходили військовий відбір і, відповідно, не мають визнаної категорії придатності до дійсної військової служби;

чоловіки, які у 2023 та 2024 роках були визнані тимчасово непридатними до військової служби, якщо строк непрацездатності закінчився до закінчення військового відбору у 2025 році;

жінки 1998-2006 років народження з професією, придатною для військової служби, які ще не отримали військову кваліфікацію, і жінки, які навчаються за військовою спеціальністю і закінчують навчання у 2024/2025 навчальному році;

особи, які досягли 18 років і добровільно зголосилися на військову службу;

особи, з невизначеною військовою кваліфікацією віком до 60 років, які бажають отримати військову кваліфікацію.

Згідно з нормами польського законодавства, неявка за повісткою для присвоєння кваліфікації карається штрафом у розмірі кількох тисяч злотих. Особа, яка не з’явилася на кваліфікаційний відбір, може бути доставлена співробітниками поліції для проходження кваліфікації і внесена до реєстру осіб, які ухиляються від виконання службових обов’язків. За останнє можна навіть опинитися за гратами.

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