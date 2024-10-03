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У Польщі почнуть видавати повістки — чого очікувати призовникам

3 жовтня 2024 08:58
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Польщі почнуть вручати повістки у 2025 році
Польські військові. Фото ілюстративне: Flickr
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Польщі наступного року майже 230 тисяч осіб отримають повістку на військову кваліфікацію. За неявку по повістці доведеться сплатити штраф.

Про це повідомляє Wyborcza.pl.

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У Польщі на сайті Центру урядового законодавства з’явився проєкт, яким визначено проведення військової кваліфікації на 2025 рік. Відбір триватиме з 3 лютого до 30 квітня.

Протягом цього часу для визначення військового фаху очікують приблизно 230 тисяч осіб. Відбір проводитимуть 391 районна медична комісія. Згідно з планом, одна комісія зможе прийняти до 35 осіб на день.

При цьому наголошується, що такий виклик на комісію не є призовом до армії.

Повістки для проходження кваліфікації у 2025 році відсилатимуть таким категоріям громадян:

  • чоловікам 2006 року народження;
  • чоловікам 2001-2005 років народження, які ще не проходили військовий відбір і, відповідно, не мають визнаної категорії придатності до дійсної військової служби;
  • чоловіки, які у 2023 та 2024 роках були визнані тимчасово непридатними до військової служби, якщо строк непрацездатності закінчився до закінчення військового відбору у 2025 році;
  • жінки 1998-2006 років народження з професією, придатною для військової служби, які ще не отримали військову кваліфікацію, і жінки, які навчаються за військовою спеціальністю і закінчують навчання у 2024/2025 навчальному році;
  • особи, які досягли 18 років і добровільно зголосилися на військову службу;
  • особи, з невизначеною військовою кваліфікацією віком до 60 років, які бажають отримати військову кваліфікацію.

Згідно з нормами польського законодавства, неявка за повісткою для присвоєння кваліфікації карається штрафом у розмірі кількох тисяч злотих. Особа, яка не з’явилася на кваліфікаційний відбір, може бути доставлена співробітниками поліції для проходження кваліфікації і внесена до реєстру осіб, які ухиляються від виконання службових обов’язків. За останнє можна навіть опинитися за гратами.

Раніше ми писали, що у Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом. Він додав, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії було темою його розмови із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Польща війна мобілізація повістки військовозобов'язані

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