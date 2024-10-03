В Польше начнут вручать повестки в 2025 году

Польские военные. Фото иллюстративное: Flickr

В Польше в следующем году около 230 тысяч человек получат повестку на военную квалификацию. За неявку по повестке придется заплатить штраф.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

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В Польше на сайте Центра правительственного законодательства появился проект, которым определено проведение военной квалификации на 2025 год. Отбор продлится с 3 февраля по 30 апреля.

За это время для определения военной профессии ожидают примерно 230 тысяч человек. Отбор будут проводить 391 районная медицинская комиссия. Согласно плану, одна комиссия сможет принять до 35 человек в день.

При этом отмечается, что такой вызов на комиссию не является призывом в армию.

Повестки для прохождения квалификации в 2025 году будут отправлять следующим категориям граждан:

мужчинам 2006 года рождения;

мужчинам 2001-2005 годов рождения, которые еще не проходили военный отбор, и соответственно не имеют признанной категории пригодности к действительной военной службы;

мужчины, которые в 2023 и 2024 годах были признаны временно непригодными к военной службе, если срок нетрудоспособности истек до окончания военного отбора в 2025 году;

женщины 1998-2006 годов рождения с профессией, пригодной для военной службы, еще не получивших военную квалификацию, и женщины, которые учатся по военной специальности и заканчивают обучение в 2024/2025 учебном году;

лица, достигшие 18 лет и добровольно согласившиеся на военную службу;

лица с неопределенной военной квалификацией в возрасте до 60 лет, желающие получить военную квалификацию.

Согласно нормам польского законодательства, неявка по повестке для присвоения квалификации карается штрафом в размере нескольких тысяч злотых. Лицо, которое не явилось на квалификационный отбор, может быть доставлено сотрудниками полиции для прохождения квалификации и внесено в реестр лиц, уклоняющихся от исполнения служебных обязанностей. За последнее можно даже оказаться за решеткой.

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