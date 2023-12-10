У Польщі оберуть нового прем'єр-міністра — хто може очолити уряд

Сейм Польщі. Ілюстративне фото: Twitter Сейму

Польський Сейм проведе голосування щодо вотуму довіри уряду та обере нового прем'єр-міністра країни завтра, 11 грудня. Ймовірно, теперішній очільник уряду Матеуш Моравецький після цього піде у відставку.

Про це пише PAP.

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Що відомо про голосування у польському Сеймі

Зазначається, що завтра прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступатиме з доповіддю, після якої відбудеться голосування про довіру до його уряду.

Проте якщо в Сеймі проголосують проти нього, то його уряд буде змушений піти у відставку, а Дональд Туск стане новим прем'єр-міністром Польщі.

Прогнози щодо голосування

У виданні зазначають, що Моравецький буде доповідати о 10:00 (11:00 за київським часом).

Своєю чергою голосування депутатів, яке стосуватиметься вотуму довіри уряду заплановано на 15:00 (16:00 за київським часом).

Проте журналісти видання вважають, що Моравецький не отримає вотум довіри та може піти у відставку. Тому у Сеймі Польщі нададуть доручення саме лідеру парламентської більшості Дональду Туску створити новий уряд.

Нагадаємо, раніше лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде вирішувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні. За його словами, він буде діяти в інтересах польських перевізників, проте буде робити все, аби блокада кордону перестала діяти.