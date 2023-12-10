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В Польше выберут нового премьер-министра — кто может возглавить правительство

10 декабря 2023 23:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Польше выберут нового премьер-министра — кто может возглавить правительство
Сейм Польши. Иллюстративное фото: Twitter Сейма
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Польский Сейм проведет голосование по вотуму доверия правительству и выберет нового премьер-министра страны завтра, 11 декабря. Вероятно, нынешний глава правительства Матеуш Моравецкий после этого уйдет в отставку.

Об этом пишет PAP.

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Что известно о голосовании в польском Сейме

Отмечается, что завтра премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий будет выступать с докладом, после которого состоится голосование о доверии его правительству.

Однако, если в Сейме проголосуют против него, то его правительство будет вынуждено уйти в отставку, а Дональд Туск станет новым премьер-министром Польши.

Прогнозы относительно голосования

В издании отмечают, что Моравецкий будет докладывать в 10:00 (11:00 по Киеву).

В свою очередь голосование депутатов, которое будет касаться вотума доверия правительства, запланировано на 15:00 (16:00 по киевскому времени).

Однако журналисты считают, что Моравецкий не получит вотум доверия и может уйти в отставку. Поэтому в Сейме Польши предоставят поручение именно лидеру парламентского большинства Дональду Туску создать новое правительство.

Напомним, ранее лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что срочно будет решать вопрос блокирования грузовых перевозок на польско-украинской границе. По его словам, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, однако будет делать все, чтобы блокада границы перестала действовать.

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