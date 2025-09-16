У Польщі невідомі лишили напис "На фронт" на авто українки

У Польщі невідомі пошкодили автомобіль українки — що написали
У Польщі невідомі пошкодили автомобіль з українськими номерними знаками. Відтак, зловмисники зняли номери з автівки та залишили напис "На фронт".
Про це інформує польське видання 24wroclaw.pl.
У Польщі невідомі написала на авто українки "На фронт"
Отже, у польському Вроцлаві невідомі зняли номерні знаки з автомобіля громадянки України та розмалювали його написом "На фронт".
Повідомляється, що інцидент стався на паркуванні на вулиці Грабішинській у ніч з 14 на 15 вересня. Невідомі зняли номерні знаки з авто та залишили на кузові напис фарбою "На фронт". Внаслідок цього пошкоджено передню частину, ліву сторону та капот автомобіля.
Власниця транспортного засобу одразу звернулася до поліції. Правоохоронці розпочали слідчі дії для встановлення осіб, причетних до події, і не виключають можливого ксенофобського мотиву.
