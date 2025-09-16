Відео
У Польщі невідомі пошкодили автомобіль українки — що написали

У Польщі невідомі пошкодили автомобіль українки — що написали

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:30
У Польщі невідомі лишили напис "На фронт" на авто українки
Автомобіль українки, який пошкодили у Польщі. Фото: 24wroclaw.pl.

У Польщі невідомі пошкодили автомобіль з українськими номерними знаками. Відтак, зловмисники зняли номери з автівки та залишили напис "На фронт".

Про це інформує польське видання 24wroclaw.pl.

Читайте також:
Польща авто українки
Автомобіль українки, який пошкодили у Польщі. Фото: 24wroclaw.pl.

У Польщі невідомі написала на авто українки "На фронт"

Отже, у польському Вроцлаві невідомі зняли номерні знаки з автомобіля громадянки України та розмалювали його написом "На фронт".

Повідомляється, що інцидент стався на паркуванні на вулиці Грабішинській у ніч з 14 на 15 вересня. Невідомі зняли номерні знаки з авто та залишили на кузові напис фарбою "На фронт". Внаслідок цього пошкоджено передню частину, ліву сторону та капот автомобіля.

Польща авто українки
Автомобіль українки, який пошкодили у Польщі. Фото: 24wroclaw.pl.

Власниця транспортного засобу одразу звернулася до поліції. Правоохоронці розпочали слідчі дії для встановлення осіб, причетних до події, і не виключають можливого ксенофобського мотиву.

Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що вважає доцільним запровадження безпольотної зони над Україною.

Раніше ми інформували, що 15 вересня у Польщі над урядовими будівлями знешкодили безпілотник.

Польща вандалізм автомобіль війна в Україні українка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
