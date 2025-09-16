Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше неизвестные повредили автомобиль украинки — что написали

В Польше неизвестные повредили автомобиль украинки — что написали

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:30
В Польше неизвестные оставили надпись "На фронт" на авто украинки
Автомобиль украинки, который повредили в Польше. Фото: 24wroclaw.pl.

В Польше неизвестные повредили автомобиль с украинскими номерными знаками. Следовательно, злоумышленники сняли номера с машины и оставили надпись "На фронт".

Об этом информирует польское издание 24wroclaw.pl.

Реклама
Читайте также:
Польща авто українки
Автомобиль украинки, который повредили в Польше. Фото: 24wroclaw.pl.

В Польше неизвестные написала на авто украинки "На фронт"

Итак, в польском Вроцлаве неизвестные сняли номерные знаки с автомобиля гражданки Украины и разрисовали его надписью "На фронт".

Сообщается, что инцидент произошел на парковке на улице Грабишинской в ночь с 14 на 15 сентября. Неизвестные сняли номерные знаки с авто и оставили на кузове надпись краской "На фронт". В результате повреждена передняя часть, левая сторона и капот автомобиля.

Польща авто українки
Автомобиль украинки, который повредили в Польше. Фото: 24wroclaw.pl.

Владелица транспортного средства сразу обратилась в полицию. Правоохранители начали следственные действия для установления лиц, причастных к происшествию, и не исключают возможного ксенофобского мотива.

Напомним, что недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что считает целесообразным введение бесполетной зоны над Украиной.

Ранее мы информировали, что 15 сентября в Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник.

Польша вандализм автомобиль война в Украине украинка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации