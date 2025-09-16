В Польше неизвестные оставили надпись "На фронт" на авто украинки

Автомобиль украинки, который повредили в Польше. Фото: 24wroclaw.pl.

В Польше неизвестные повредили автомобиль с украинскими номерными знаками. Следовательно, злоумышленники сняли номера с машины и оставили надпись "На фронт".

Об этом информирует польское издание 24wroclaw.pl.

В Польше неизвестные написала на авто украинки "На фронт"

Итак, в польском Вроцлаве неизвестные сняли номерные знаки с автомобиля гражданки Украины и разрисовали его надписью "На фронт".

Сообщается, что инцидент произошел на парковке на улице Грабишинской в ночь с 14 на 15 сентября. Неизвестные сняли номерные знаки с авто и оставили на кузове надпись краской "На фронт". В результате повреждена передняя часть, левая сторона и капот автомобиля.

Владелица транспортного средства сразу обратилась в полицию. Правоохранители начали следственные действия для установления лиц, причастных к происшествию, и не исключают возможного ксенофобского мотива.

