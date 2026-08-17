У Польщі напали на дітей через українську мову

Польська поліція. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами агресії з боку дорослих. За даними Генерального консульства України в Гданську, причиною нападу стало те, що 14-річна дівчина та її 12-річний брат спілкувалися між собою українською мовою.

Про це пише Генеральне консульство України в Гданську, передає Новини.LIVE.

Що сталося у Бидгощі

Інцидент стався 14 серпня у парку поблизу залізничного вокзалу. За інформацією консульства, на дітей напали чоловік і жінка, які вигулювали маленького собаку.

Спочатку дорослі почали ображати дітей та погрожувати їм через їхню національність і мову. Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство.

За даними української дипломатичної установи, нападники викрутили руку одному з дітей, пошкодили іграшковий дрон, а його уламки кинули в хлопця. Унаслідок цього дитина отримала подряпини.

Консульство тримає ситуацію на контролі

Генеральне консульство України в Гданську заявило, що відреагувало на інцидент одразу після отримання інформації. Консули підтримують зв’язок із матір’ю дітей та надали їй необхідну консульсько-правову допомогу.

За фактом нападу вже подали заяву до поліції. Правоохоронці розпочали пошук людей, які можуть бути причетними до інциденту.

У консульстві наголосили, що наразі життю та фізичному здоров’ю дітей нічого не загрожує. Водночас після нападу вони пережили сильний емоційний стрес.

Свідків просять звернутися до поліції

Українське консульство закликало людей, які могли бачити напад біля залізничного вокзалу в Бидгощі або мають інформацію про нападників, повідомити про це польським правоохоронцям.

У дипломатичній установі наголосили на важливості свідчень для встановлення особистостей причетних до нападу та притягнення їх до відповідальності.

Генеральне консульство України в Гданську засудило прояви ксенофобії та заявило, що питання безпеки українців і протидії нетерпимості буде порушене під час запланованої зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, міськими головами та керівниками поліції.

Допис Генерального консульства України в Гданську. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що у Польщі двом жінкам віком 35 і 36 років висунули обвинувачення через напад на українців та образи на ґрунті національної належності. Обидві фігурантки працюють у закладі громадського харчування. Жінки визнали свою провину та заявили, що шкодують про скоєне. Правоохоронці вирішили залишити їх під поліцейським наглядом, водночас їм заборонили контактувати з постраждалими та наближатися до них.

Новини.LIVE інформували, що у польському Познані правоохоронці затримали одну з жінок, причетних до конфлікту з групою українців. Сутичка сталася в ніч проти 13 серпня неподалік одного із закладів у районі Старого міста. Особу іншої учасниці інциденту поліція також уже встановила.