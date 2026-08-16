У Підмосков’ї спалахнув склад Wildberries площею 200 тисяч м²

Пожежа на складі Wildberries. Фото: РосЗМІ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч на 16 серпня Московська область зазнала атаки безпілотників, там продовжує палати великий склад маркетплейсу Wildberries. За даними Telegram-каналів, вогонь охопив найбільший склад компанії, площа якого становить близько 200 тисяч квадратних метрів.

Про пишуть російські Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

Пожежа на найбільшому складі Wildberries

Повідомляється, що масштабна пожежа триває на території складського комплексу Wildberries в Коледіно, Московська область. За попередніми даними, йдеться про найбільший склад компанії, площа якого сягає близько 200 тисяч квадратних метрів.

Масштаб об'єкта може ускладнювати ліквідацію займання, адже йдеться про величезну складську площу.

У Telegram-каналах продовжують публікувати повідомлення про пожежу та кадри з місця події. На них видно значне загоряння на території складського комплексу.

Через масштаб займання ситуація на об'єкті залишається складною. Інформація про можливі збитки компанії та знищені товари поки відсутня.

Ситуація на місці залишається динамічною, тому інформація про масштаби пожежі та її наслідки може уточнюватися.

Дим від сильної пожежі на найбільшому складі Wildberries. Фото: Telegram

Новини.LIVE писали, що українські хакери провели масштабну кібератаку на цифрову інфраструктуру найбільшого російського маркетплейсу Wildberries, який відіграє важливу роль в економіці країни-агресора. Унаслідок атаки в роботі електронних систем компанії сталися серйозні збої, через які було паралізовано обслуговування клієнтів і проведення фінансових операцій. Кіберудар, за попередніми даними, спричинив значні фінансові втрати для компанії та став продовженням ударів по її складській інфраструктурі.

Новини.LIVE інформували, що крім того, 15 серпня, в суботу, Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по військових і промислових об’єктах на території Росії. За його словами, серед уражених цілей — ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі, військовий аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі, а для атаки на "Прогрес" українські військові використали ракети "Фламінго".