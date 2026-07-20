У Павлограді зросла кількість поранених після обстрілу

Наслідки удару по Павлограді. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Карина Приходько Редактор

Російські війська сьогодні вдень атакували Павлоград Дніпропетровської області. Наразі відомо, що поранення отримали вже 15 людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Обстріл Павлограда 20 липня

"Уже 15 поранених через атаку росіян на Павлоград. 10 людей у лікарнях. Медики надають їм усю необхідну допомогу", — розповів Ганжа.

Пошкоджені будинки та автівки у Павлограді. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки на Павлоград. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Зруйновані квартири після обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Як відомо, внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули. Серед ушпиталених є 13-річна дівчинка. Крім того, в місті пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня росіяни атакували пасажирський потяг на Запоріжжі. Моніторингова група завчасно дала команду на евакуацію, тому обійшлося без постраждалих.

Крім того, окупанти зруйнували центр реабілітації для дітей з інвалідністю на Сумщині. Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із міжнародними партнерами допоможе відновити заклад.

Того ж дня ворог вдарив КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхові будинки. Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких 11-річна дівчинка.