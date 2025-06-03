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У Павлограді пролунав потужний вибух — що відомо

3 червня 2025 15:40
Євтушенко Аліна - редактор
Вибух у Павлограді — що відомо про причини
Наслідки вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

У вівторок вдень, 3 червня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунав потужний вибух. Зазначимо, що це сталося під час повітряної тривоги, яку на момент вибуху було оголошено по всій території України.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Павлоград. Гучно. Всі деталі уточнюємо. Наразі — інформаційна тиша", — написав очільник ОВА.

Зауважимо, що на момент вибуху у Павлограді по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог на момент вибуху у Павлограді

Карта тривог
Карта тревог. Скриншот: alerts.in.ua

Також ми писали, що у вівторок, 3 червня, вибух пролунав й у Миколаєві.

Крім того, ми інформували, що у вівторок, 3 червня, російські окупанти вдарила по центру Сум.

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