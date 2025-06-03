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В Павлограде прогремел мощный взрыв — что известно

3 июня 2025 15:40
Евтушенко Алина - редактор
Взрыв в Павлограде - что известно о причинах
Последствия взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Во вторник днем, 3 июня, в Павлограде Днепропетровской области прогремел мощный взрыв. Отметим, что это произошло во время воздушной тревоги, которая на момент взрыва была объявлена по всей территории Украины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Сейчас — информационная тишина", — написал глава ОВА.

Заметим, что на момент взрыва в Павлограде по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Павлограде

Карта тривог
Карта тревог. Скриншот: alerts.in.ua

Также мы писали, что во вторник, 3 июня, взрыв прогремел и в Николаеве.

Кроме того, мы сообщали, что во вторник, 3 июня, российские оккупанты ударили по центру Сум.

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