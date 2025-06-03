Взрыв в Павлограде - что известно о причинах

Последствия взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник днем, 3 июня, в Павлограде Днепропетровской области прогремел мощный взрыв. Отметим, что это произошло во время воздушной тревоги, которая на момент взрыва была объявлена по всей территории Украины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Сейчас — информационная тишина", — написал глава ОВА.

Заметим, что на момент взрыва в Павлограде по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Павлограде

Карта тревог. Скриншот: alerts.in.ua

Также мы писали, что во вторник, 3 июня, взрыв прогремел и в Николаеве.

Кроме того, мы сообщали, что во вторник, 3 июня, российские оккупанты ударили по центру Сум.