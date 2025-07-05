Опозиція парламенту Болівії вважає літієві контракти з РФ та Китаєм не вигідними, а громадяни також виступають проти видобутку літію у країні

Бійка у парламенті Болівії. Фото: кадр з відео

Міністра енергетики Болівії облили водою та закидали сміттям, коли в конгресі виник хаос під час дебатів щодо суперечливих літієвих контрактів з Китаєм та РФ. Ці контракти на будівництво заводів з видобутку та обробки літію, що можуть принести державі інвестиції у два мільярди доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомляють кореспонденти агенції, це був черговий спалах зростаючої напруженості щодо зусиль Болівії прискорити залучення іноземних інвестицій для розробки своїх запасів літію, які є одними з найбільших у світі.



Опозиційні законодавці зірвали засідання нижньої палати, на якому був спрямований головний удар проти міністра енергетики Алехандро Гальярдо, коли він намагався захистити незавершені контракти.

"Вони намагаються нас обдурити", — сказав депутат від опозиції Даніель Рохас, один із тих, хто виступає проти контрактів, які, на їхню думку, є невигідними для держави, і вимагає, щоб прибуток для Болівії був забезпечений до продажу літію.

Четвергова сесія переросла в бійку, під час якої законодавці штовхалися, кричали та кидали стоси паперів у лідерів Конгресу.

До протесту проти контрактів приєдналися законодавці та громадські лідери з багатого на корисні копалини регіону Потосі, де знаходяться величезні родовища літію в Болівії.

"Ми попереджаємо президента Луїса Арсе, що якщо ви продовжуватимете наполягати на цьому незаконному та неконституційному процесі, вас зустріне мобілізоване населення", — сказала депутатка від опозиції Лісса Кларос.

Протестувальники заявили, що побоюються, що ці угоди не принесуть користі місцевим громадам і завдадуть шкоди довкіллю.

"Ми хочемо створити умови, щоб місцеві жителі могли мати гідне життя. Уряд зацікавлений лише у власних кишенях", — заявив Альберто Перес Рамос, президент Громадського комітету Потосі.

Раніше ми повідомляли, що українська влада вже веде переговори з американським бізнесом щодо реалізації угоди про надра. Очікується, що будуть реалізовані три пілотні проєкти з видобутку корисних копалин.

Також Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати доходи від природних ресурсів для наповнення американсько-українського інвестиційного Фонду відбудови. Кошти надходитимуть із кількох джерел.