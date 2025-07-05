Оппозиция парламента Боливии считает литиевые контракты с РФ и Китаем не выгодными, а граждане также выступают против добычи лития в стране

Драка в парламенте Боливии. Фото: скриншот

Министра энергетики Боливии облили водой и забросали мусором, когда в конгрессе возник хаос во время дебатов по спорным литиевым контрактам с Китаем и РФ. Эти контракты на строительство заводов по добыче и обработке лития, которые могут принести государству инвестиции в два миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщают корреспонденты агентства, это была очередная вспышка растущей напряженности относительно усилий Боливии ускорить привлечение иностранных инвестиций для разработки своих запасов лития, которые являются одними из крупнейших в мире.



Оппозиционные законодатели сорвали заседание нижней палаты, на котором был направлен главный удар против министра энергетики Алехандро Гальярдо, когда он пытался защитить незавершенные контракты.

"Они пытаются нас обмануть", — сказал депутат от оппозиции Даниэль Рохас, один из тех, кто выступает против контрактов, которые, по их мнению, являются невыгодными для государства, и требует, чтобы прибыль для Боливии была обеспечена до продажи лития.

Четверговая сессия переросла в драку, во время которой законодатели толкались, кричали и бросали кипы бумаг в лидеров Конгресса.

К протесту против контрактов присоединились законодатели и общественные лидеры из богатого полезными ископаемыми региона Потоси, где находятся огромные месторождения лития в Боливии.

"Мы предупреждаем президента Луиса Арсе, что если вы будете продолжать настаивать на этом незаконном и неконституционном процессе, вас встретит мобилизованное население", — сказала депутат от оппозиции Лисса Кларос.

Протестующие заявили, что опасаются, что эти соглашения не принесут пользы местным общинам и нанесут вред окружающей среде.

"Мы хотим создать условия, чтобы местные жители могли иметь достойную жизнь. Правительство заинтересовано только в собственных карманах", — заявил Альберто Перес Рамос, президент Общественного комитета Потоси.

Ранее мы сообщали, что украинская власть уже ведет переговоры с американским бизнесом по реализации соглашения о недрах. Ожидается, что будут реализованы три пилотных проекта по добыче полезных ископаемых.

Также Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет использовать доходы от природных ресурсов для наполнения американо-украинского инвестиционного Фонда восстановления. Средства будут поступать из нескольких источников.