Головна Новини дня У нього не так багато часу — Зеленський про Путіна

У нього не так багато часу — Зеленський про Путіна

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 00:03
У Путіна залишається небагато часу — думка Зеленського
Термінова новина

Президент України вважає, що в Путіна залишається небагато часу. Річ у тім, що російський диктатор старший за нього.

Про це на полях Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв'ю Polico заявив Володимир Зеленський, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Думка Зеленського щодо становища Путіна

Голова держави заявив, що Путін у скрутному становищі, та наголосив, що хоче залишатися вільною людиною.

"І я молодший, ніж Путін, хіба ні?Повірте, це важливо. У нього не дуже багато часу. Дай Боже, не надто багато часу", — наголосив президент України.

Зазначимо, що Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 48 років, а Володимиру Путіну вже 73 роки.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
