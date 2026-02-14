У Путіна залишається небагато часу — думка Зеленського

У нього не так багато часу — Зеленський про Путіна
Дата публікації: 14 лютого 2026 00:03
Президент України вважає, що в Путіна залишається небагато часу. Річ у тім, що російський диктатор старший за нього.
Про це на полях Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв'ю Polico заявив Володимир Зеленський, повідомляє Новини.LIVE.
Думка Зеленського щодо становища Путіна
Голова держави заявив, що Путін у скрутному становищі, та наголосив, що хоче залишатися вільною людиною.
"І я молодший, ніж Путін, хіба ні?Повірте, це важливо. У нього не дуже багато часу. Дай Боже, не надто багато часу", — наголосив президент України.
Зазначимо, що Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 48 років, а Володимиру Путіну вже 73 роки.
