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Головна Новини дня У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

Ua ru
11 жовтня 2026 10:28
В Україні ввели аварійні відключення світла
Жінка читає новини під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У кількох областях України застосували аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго у неділю, 11 жовтня.

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Що відомо про аварійні відключення світла 11 жовтня

В Укренерго пояснили, що аварійні відключення запровадили через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Через це споживачам у кількох областях України тимчасово вимикають електроенергію.

У компанії наголосили, що графіки погодинних відключень, оприлюднені раніше, наразі не діють. Аварійні знеструмлення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Водночас ситуація може змінюватися, тому українців закликають стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу електроенергії — обленерго — у своїх регіонах.

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В Укренерго також звернулися до споживачів із проханням ощадливо використовувати електроенергію, якщо вона наразі є в оселях.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", — наголосили в компанії.

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Заява Укренерго/facebook.com/npcukrenergo

Новини.LIVE

Новини.LIVE

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обстріли Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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