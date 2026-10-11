В Україні ввели аварійні відключення світла

У низці областей України запровадили аварійні відключення світла
У кількох областях України застосували аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго у неділю, 11 жовтня.
Що відомо про аварійні відключення світла 11 жовтня
В Укренерго пояснили, що аварійні відключення запровадили через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Через це споживачам у кількох областях України тимчасово вимикають електроенергію.
У компанії наголосили, що графіки погодинних відключень, оприлюднені раніше, наразі не діють. Аварійні знеструмлення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Водночас ситуація може змінюватися, тому українців закликають стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу електроенергії — обленерго — у своїх регіонах.
В Укренерго також звернулися до споживачів із проханням ощадливо використовувати електроенергію, якщо вона наразі є в оселях.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", — наголосили в компанії.
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