В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

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Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Опубликованные ранее графики почасовых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме

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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе

Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, экономьте её!

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