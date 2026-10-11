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Главная Новости дня В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Ua ru
11 октября 2026 10:28
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
Срочная новость

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Опубликованные ранее графики почасовых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме

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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе

Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, экономьте её!

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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