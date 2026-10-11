В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии
Опубликованные ранее графики почасовых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе
Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, экономьте её!
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