Повітряна тривога в областях України 15 квітня зранку

У низці областей України оголосили тривогу — що відомо
Повітряну тривогу у низці областей України оголосили зранку, 15 квітня. Росіяни запустили "Шахеди".
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Тривога в областях України
Зазначимо, що російські окупанти почали атакувати низку східно-центральних областей ще з вечора, 15 квітня. Однак вночі ворожі дрони не фіксувалися, загроза була лише для Сумської області.
Починаючи з 05:11 ранку, військові поінформували про загрозу застосування безпілотників для Харківської та Донецької областей. Ще протягом години, "Шахеди" були помічені у Запорізькій, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:18 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, минулого ранку у Києві та інших областях України теж оголошували тривогу. Тоді причиною сигналу була балістика.
Також ми писали, що ABC News показало відео з богослужіння у Сумах, коли місто у Вербну неділю було атаковано балістикою.
Читайте Новини.LIVE!