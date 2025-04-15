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У низці областей України оголосили тривогу — що відомо

15 квітня 2025 06:18
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога в областях України 15 квітня зранку
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у низці областей України оголосили зранку, 15 квітня. Росіяни запустили "Шахеди".

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Тривога в областях України

Зазначимо, що російські окупанти почали атакувати низку східно-центральних областей ще з вечора, 15 квітня. Однак вночі ворожі дрони не фіксувалися, загроза була лише для Сумської області.

Починаючи з 05:11 ранку, військові поінформували про загрозу застосування безпілотників для Харківської та Донецької областей. Ще протягом години, "Шахеди" були помічені у Запорізькій, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога в областях України 15 квітня зранку - фото 1
Де є загроза дронів. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 06:18 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога в областях України 15 квітня зранку - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, минулого ранку у Києві та інших областях України теж оголошували тривогу. Тоді причиною сигналу була балістика.

Також ми писали, що ABC News показало відео з богослужіння у Сумах, коли місто у Вербну неділю було атаковано балістикою.

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