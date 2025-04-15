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В ряде областей Украины объявили тревогу — что известно

15 апреля 2025 06:18
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в областях Украины 15 апреля утром в областях Украины
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушную тревогу в ряде областей Украины объявили утром, 15 апреля. Россияне запустили "Шахеды".

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Тревога в областях Украины

Отметим, что российские оккупанты начали атаковать ряд восточно-центральных областей еще с вечера, 15 апреля. Однако ночью вражеские дроны не фиксировались, угроза была только для Сумской области.

Начиная с 05:11 утра, военные проинформировали об угрозе применения беспилотников для Харьковской и Донецкой областей. Еще в течение часа, "Шахеды" были замечены в Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Повітряна тривога в областях України 15 квітня зранку - фото 1
Где есть угроза дронов. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:18 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Повітряна тривога в областях України 15 квітня зранку - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, прошлым утром в Киеве и других областях Украины тоже объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала была баллистика.

Также мы писали, что ABC News показало видео с богослужения в Сумах, когда город в Вербное воскресенье был атакован баллистикой.

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