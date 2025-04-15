Воздушная тревога в областях Украины 15 апреля утром в областях Украины

В ряде областей Украины объявили тревогу — что известно
Воздушную тревогу в ряде областей Украины объявили утром, 15 апреля. Россияне запустили "Шахеды".
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Тревога в областях Украины
Отметим, что российские оккупанты начали атаковать ряд восточно-центральных областей еще с вечера, 15 апреля. Однако ночью вражеские дроны не фиксировались, угроза была только для Сумской области.
Начиная с 05:11 утра, военные проинформировали об угрозе применения беспилотников для Харьковской и Донецкой областей. Еще в течение часа, "Шахеды" были замечены в Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:18 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, прошлым утром в Киеве и других областях Украины тоже объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала была баллистика.
Также мы писали, что ABC News показало видео с богослужения в Сумах, когда город в Вербное воскресенье был атакован баллистикой.
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