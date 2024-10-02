У Нью-Йорку на Таймс-Сквер 1 жовтня вшанували захисників України

Акція у Нью-Йорку до Дня захисників та захисниць України. Фото: Sergei Lushchik

У Нью-Йорку на Таймс-Сквер у День захисників та захисниць України, 1 жовтня, пройшла акція. Там встановили великі картонні щити в повний зріст, які символізували незламних воїнів, що щодня захищають свободу своєї країни. Довкола них на землі розмістили маленькі щити, що представляли тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність.

Про це повідомляє NYC Activist.

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Акція до Дня захисників та захисниць України у Нью-Йорку

Ця інсталяція стала глибоким символом пам'яті та вдячності. Великі щити, наче образи мужніх захисників, стояли непохитно, підкреслюючи їхню силу та хоробрість. Маленькі щити на землі, мов мовчазні свідки втрат, нагадували про величезну ціну, яку український народ сплачує за свою свободу.

Акція у Нью-Йорку до Дня захисників та захисниць України. Фото: Sergei Lushchik

Акція у Нью-Йорку до Дня захисників та захисниць України. Фото: Sergei Lushchik

Цей захід не лише вшановував героїзм захисників, але й підкреслював, що боротьба триває. Кожен українець, де б він не перебував, відчуває свою єдність з воїнами, стоячи пліч-о-пліч у спільній боротьбі за свободу.

Акція у Нью-Йорку до Дня захисників та захисниць України. Фото: Sergei Lushchik

Акція у Нью-Йорку до Дня захисників та захисниць України. Фото: Sergei Lushchik

Іноземці відреагували з інтересом. Перехожі фотографували інсталяцію та цікавилися її символікою й метою заходу.

Акція у Нью-Йорку до Дня захисників та захисниць України. Фото: Sergei Lushchik

Акція у Нью-Йорку до Дня захисників та захисниць України. Фото: Sergei Lushchik

До акції також доєдналися захисники, які прилетіли у Нью-Йорк на протезування.

Нагадаємо, 1 жовтня Президент України Володимир Зеленський долучився до церемонії складання клятви ліцеїста та вручив державні нагороди з нагоди Дня захисників і захисниць України. Також він згадав про полеглих українських воїнів за незалежність держави.

А у Києві десятки людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв, де о 09:00 всі учасники акції долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.