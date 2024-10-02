В Нью-Йорке на Таймс-Сквер 1 октября почтили память защитников Украины

Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

В Нью-Йорке на Таймс-Сквере в День защитников и защитниц Украины, 1 октября, прошла акция. Там установили большие картонные щиты в полный рост, которые символизировали несокрушимых воинов, ежедневно защищающих свободу своей страны. Вокруг них на земле разместили маленькие щиты, представляющие тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость.

Об этом сообщает NYC Activist.

Читайте также:

Акция ко Дню защитников и защитниц Украины в Нью-Йорке

Эта инсталляция стала глубоким символом памяти и благодарности. Большие щиты, как образы мужественных защитников, стояли непоколебимо, подчеркивая их силу и храбрость. Маленькие щиты на земле, как молчаливые свидетели потерь, напоминали об огромной цене, которую украинский народ платит за свою свободу.

Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

Это мероприятие не только чествовало героизм защитников, но и подчеркивало, что борьба продолжается. Каждый украинец, где бы он ни находился, чувствует свое единство с воинами, стоя бок о бок в общей борьбе за свободу.

Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

Иностранцы отреагировали с интересом. Прохожие фотографировали инсталляцию и интересовались ее символикой и целью мероприятия.

Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

К акции также присоединились защитники, прибывшие в Нью-Йорк на протезирование.

Напомним, 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к церемонии принесения клятвы лицеиста и вручил государственные награды по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также он упомянул о павших украинских воинах за независимость государства.

А в Киеве десятки человек вышли на Майдан Независимости, чтобы почтить память погибших Героев, где в 09:00 все участники акции присоединились к общенациональной минуте молчания.