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В Нью-Йорке устроили акцию ко Дню защитников и защитниц Украины — фото

2 октября 2024 17:52
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
В Нью-Йорке на Таймс-Сквер 1 октября почтили память защитников Украины
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В Нью-Йорке на Таймс-Сквере в День защитников и защитниц Украины, 1 октября, прошла акция. Там установили большие картонные щиты в полный рост, которые символизировали несокрушимых воинов, ежедневно защищающих свободу своей страны. Вокруг них на земле разместили маленькие щиты, представляющие тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость.

Об этом сообщает NYC Activist.

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Акция ко Дню защитников и защитниц Украины в Нью-Йорке

Эта инсталляция стала глубоким символом памяти и благодарности. Большие щиты, как образы мужественных защитников, стояли непоколебимо, подчеркивая их силу и храбрость. Маленькие щиты на земле, как молчаливые свидетели потерь, напоминали об огромной цене, которую украинский народ платит за свою свободу.

Акция в поддержку украинских воинов на Таймс-Сквере 1 октября
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik
Чествование украинских защитников в Нью-Йорке 1 октября
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

Это мероприятие не только чествовало героизм защитников, но и подчеркивало, что борьба продолжается. Каждый украинец, где бы он ни находился, чувствует свое единство с воинами, стоя бок о бок в общей борьбе за свободу.

В Нью-Йорке 1 октября почтили украинских воинов
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik
Акция в Нью-Йорке 1 октября
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

Иностранцы отреагировали с интересом. Прохожие фотографировали инсталляцию и интересовались ее символикой и целью мероприятия.

В Нью-Йорке прошла акция ко Дню защитников и защитниц Украины
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины
Акция в Нью-Йорке ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото: Sergei Lushchik

К акции также присоединились защитники, прибывшие в Нью-Йорк на протезирование.

Напомним, 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к церемонии принесения клятвы лицеиста и вручил государственные награды по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также он упомянул о павших украинских воинах за независимость государства.

А в Киеве десятки человек вышли на Майдан Независимости, чтобы почтить память погибших Героев, где в 09:00 все участники акции присоединились к общенациональной минуте молчания.

США война украинцы Украина Нью-Йорк День защитников и защитниц Украины

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