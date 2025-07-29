Стрілянина в Нью-Йорку — нападник убив чотирьох людей у хмарочосі на Манхеттені

Правоохоронці та медики на місці стрілянини. Фото: REUTERS/Bing Guan

У Нью-Йорку чоловік влаштував стрілянину у хмарочосі на Манхеттені. Зловмисник вбив чотирьох людей, а згодом — наклав на себе руки.

Про це повідомляють CNN та CNBC у вівторок, 29 липня.

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❗️ Schütze TOT – New York Post.



Der Schütze nahm sich im 33. Stock des Blackstone-Gebäudes das Leben, sagen Polizeiquellen.



Polizist unter den Verletzten. pic.twitter.com/aZ3IX5rc6E — 𝔼𝕀𝔼ℝℕ𝕆ℂ𝕂𝔼ℝ𝕃™️ 🫆 (@Eiernockerln) July 29, 2025

Стрілянина у Нью-Йорку

Комісар поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш повідомила, що нападником був 27-річний Шейн Тамура з Лас-Вегаса. Він зайшов до хмарочоса з гвинтівкою M4 та одразу розпочав стрілянину. Зловмисник вбив чотирьох людей, у тому числі поліцейський.

Поліцейський Дідарул Іслам. Фото: x.com/nypdnews

"Поліцейський Дідарул Іслам був найкращим представником нашого відділу. Він захищав жителів Нью-Йорка від небезпеки, коли сьогодні його життя трагічно обірвалося", — йдеться у повідомленні поліції Нью-Йорка.

Відомо, що нападник вбив поліцейського, двох чоловіків, а згодом ще одну жінку.

Правоохоронці на місці події. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

"Після того, як він застрелив офіцера, він потім застрелив жінку, яка сховалася за колоною, і пройшов через вестибюль, обстрілюючи його з пістолетів", — сказала Тіш.

Потім зловмисник пройшов коридором та наклав на себе руки, вистріливши собі в груди.

Мер Ерік Адамс зазначив, що внаслідок стрілянини поранення отримали багато людей.

Що відомо про нападника

Комісар поліції повідомила, що Тамура за три дні проїхав всю країну та приїхав до Нью-Йорка незадовго до того, як влаштував стрілянину в хмарочосі.

Шейн Тамура. Фото: CNN

Влада Лас-Вегаса повідомила, що у нападника були психічні розлади.

"Його мотиви розслідуються, і ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, чому він вибрав саме це місце", — додала Тіш.

Нагадаємо, у США на зустрічі випускників сталася стрілянина, внаслідок чого четверо людей отримали поранення.

Раніше у США снайпер застрелив двох пожежників під час ліквідації масштабної лісової пожежі.