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У США на зустрічі випускників сталася стрілянина — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 18:41
У США сталася стрілянина — поранено людей
Місце стрілянини під час зустрічі випускників у США. Фото: New York Post

В одному зі штатів Америки під час зустрічі випускників сталася стрілянина. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

Про це інформує New York Post.

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У місті Чаттануга, що знаходиться в американському штаті Теннессі, під час зустрічі випускників сталася стрілянина. За даними видання, невідомий почав стріляти по присутніх, а потім утік з місця події.

Внаслідок цієї стрілянини четверо людей отримали поранення. Наразі поліція розшукує стрільця.

Влада міста ще не оприлюднила опис підозрюваного, але запевнила людей, що жодної загрози для населення вже немає.

За даними New York Post, чотирьох жертв стрілянини доставили до місцевої лікарні для лікування травм, що не загрожують життю.

Нагадаємо, що нещодавно у Київській області чоловік кинув гранату у бік правоохоронців — їх поранено.

Раніше у Києві сталася стрілянина — чоловіка вбили у його ж автомобілі.

США стрілянина злочин покарання постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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