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В США на встрече выпускников произошла стрельба — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 18:41
В США произошла стрельба - ранены люди
Место стрельбы во время встречи выпускников в США. Фото: New York Post

В одном из штатов Америки во время встречи выпускников произошла стрельба. В результате инцидента четыре человека пострадали.

Об этом информирует New York Post.

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В городе Чаттануга, что находится в американском штате Теннесси, во время встречи выпускников произошла стрельба. По данным издания, неизвестный начал стрелять по присутствующим, а затем скрылся с места происшествия.

В результате этой стрельбы четыре человека получили ранения. Сейчас полиция разыскивает стрелка.

Власти города еще не обнародовали описание подозреваемого, но заверили людей, что никакой угрозы для населения уже нет.

По данным New York Post, четырех жертв стрельбы доставили в местную больницу для лечения травм, не угрожающих жизни.

Напомним, что недавно в Киевской области мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей — они ранены.

Ранее в Киеве произошла стрельба — мужчину убили в его же автомобиле.

США стрельба преступление наказание пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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