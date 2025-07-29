Стрельба в Нью-Йорке — нападавший убил четырех человек в небоскребе на Манхэттене

Правоохранители и медики на месте стрельбы. Фото: REUTERS/Bing Guan

В Нью-Йорке мужчина устроил стрельбу в небоскребе на Манхэттене. Злоумышленник убил четырех человек, а впоследствии — покончил с собой.

Об этом сообщают CNN и CNBC во вторник, 29 июля.

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❗️ Schütze TOT - New York Post.



Der Schütze nahm sich im 33. Stock des Blackstone-Gebäudes das Leben, sagen Polizeiquellen.



Polizist unter den Verletzten. pic.twitter.com/aZ3IX5rc6E - 𝔼𝕀𝔼ℝℕ𝕆ℂ𝕂𝔼ℝ𝕃™️ 🫆 (@Eiernockerln) 29 июля 2025 года

Стрельба в Нью-Йорке

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что нападавшим был 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. Он зашел в небоскреб с винтовкой M4 и сразу начал стрельбу. Злоумышленник убил четырех человек, в том числе полицейского.

Полицейский Дидарул Ислам. Фото: x.com/nypdnews

"Полицейский Дидарул Ислам был лучшим представителем нашего отдела. Он защищал жителей Нью-Йорка от опасности, когда сегодня его жизнь трагически оборвалась", — говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.

Известно, что нападавший убил полицейского, двух мужчин, а затем еще одну женщину.

Правоохранители на месте происшествия. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

"После того, как он застрелил офицера, он затем застрелил женщину, которая спряталась за колонной, и прошел через вестибюль, обстреливая его из пистолетов", — сказала Тиш.

Затем злоумышленник прошел по коридору и покончил с собой, выстрелив себе в грудь.

Мэр Эрик Адамс отметил, что в результате стрельбы ранения получили многие люди.

Что известно о нападавшем

Комиссар полиции сообщила, что Тамура за три дня проехал всю страну и приехал в Нью-Йорк незадолго до того, как устроил стрельбу в небоскребе.

Шейн Тамура. Фото: CNN

Власти Лас-Вегаса сообщили, что у нападавшего были психические расстройства.

"Его мотивы расследуются, и мы работаем над тем, чтобы понять, почему он выбрал именно это место", — добавила Тиш.

Напомним, в США на встрече выпускников произошла стрельба, в результате чего четыре человека получили ранения.

Ранее в США снайпер застрелил двух пожарных во время ликвидации масштабного лесного пожара.