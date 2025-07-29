Стрельба в Нью-Йорке — нападавший убил четырех человек в небоскребе на Манхэттене

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в небоскребе — есть погибшие
В Нью-Йорке мужчина устроил стрельбу в небоскребе на Манхэттене. Злоумышленник убил четырех человек, а впоследствии — покончил с собой.
Об этом сообщают CNN и CNBC во вторник, 29 июля.
❗️ Schütze TOT - New York Post.- 𝔼𝕀𝔼ℝℕ𝕆ℂ𝕂𝔼ℝ𝕃™️ (@Eiernockerln) 29 июля 2025 года
Der Schütze nahm sich im 33. Stock des Blackstone-Gebäudes das Leben, sagen Polizeiquellen.
Polizist unter den Verletzten. pic.twitter.com/aZ3IX5rc6E
Стрельба в Нью-Йорке
Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что нападавшим был 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. Он зашел в небоскреб с винтовкой M4 и сразу начал стрельбу. Злоумышленник убил четырех человек, в том числе полицейского.
"Полицейский Дидарул Ислам был лучшим представителем нашего отдела. Он защищал жителей Нью-Йорка от опасности, когда сегодня его жизнь трагически оборвалась", — говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.
Известно, что нападавший убил полицейского, двух мужчин, а затем еще одну женщину.
"После того, как он застрелил офицера, он затем застрелил женщину, которая спряталась за колонной, и прошел через вестибюль, обстреливая его из пистолетов", — сказала Тиш.
Затем злоумышленник прошел по коридору и покончил с собой, выстрелив себе в грудь.
Мэр Эрик Адамс отметил, что в результате стрельбы ранения получили многие люди.
Что известно о нападавшем
Комиссар полиции сообщила, что Тамура за три дня проехал всю страну и приехал в Нью-Йорк незадолго до того, как устроил стрельбу в небоскребе.
Власти Лас-Вегаса сообщили, что у нападавшего были психические расстройства.
"Его мотивы расследуются, и мы работаем над тем, чтобы понять, почему он выбрал именно это место", — добавила Тиш.
Напомним, в США на встрече выпускников произошла стрельба, в результате чего четыре человека получили ранения.
Ранее в США снайпер застрелил двух пожарных во время ликвидации масштабного лесного пожара.
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