У Німеччині зросла кількість добровільних повернень мігрантів

Мігранти. Фото: REUTERS

У Німеччині зросла кількість мігрантів, які добровільно повертаються додому. Вони погоджуються на це після того, як їм відмовили у наданні притулку. Зокрема, упродовж першого півріччя 2026 року за сприяння федеральних програм повернення країну залишили 9 276 осіб.

Про це повідомляє Spiegel, передає Новини.LIVE.

Повернення мігрантів з Німеччини

Зростання кількості добровільних виїздів фіксували й у 2025 році. Зокрема, за програмою гуманітарної допомоги для добровільного повернення REAG/GARP з Німеччини виїхали 7348 людей.

Водночас торік федеральні органи Німеччини сприяли поверненню до країн походження або третіх держав 16 578 іноземців, які мали залишити країну. У 2024 році таких випадків було 10 358.

За інформацією Центрального реєстру іноземців, наприкінці червня 2026 року в Німеччині перебували 258 845 людей, які зобовʼязані були залишити країну. Водночас 199 271 особа мала тимчасовий дозвіл на проживання.

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Крім того, Німеччина здійснює примусові депортації — за шість місяців цього року органи влади депортували 18 939 осіб.

Відомо, що програма REAG-GARP передбачає підтримку людей, які вирішили добровільно повернутися додому. Німецька сторона покриває витрати на авіапереліт, а також може виплатити допомогу на облаштування після повернення.

Як писали Новини.LIVE, сотні мігрантів, які нещодавно потрапили з Марокко до іспанського анклаву Сеута, влаштували протест на одному з місцевих пляжів. Вони закликають Іспанію надати їм притулок.

Раніше у протоці Ла-Манш спалахнув човен із майже 160 мігрантами на борту. Для порятунку людей розгорнули масштабну операцію.