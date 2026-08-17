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Главная Новости дня В Германии увеличилось число мигрантов, возвращающихся домой

В Германии увеличилось число мигрантов, возвращающихся домой

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 12:40
В Германии возросло число добровольных возвращений мигрантов
Мигранты. Фото: REUTERS

В Германии возросло число мигрантов, добровольно возвращающихся на родину. Они соглашаются на это после того, как им отказали в предоставлении убежища. В частности, в течение первого полугодия 2026 года при содействии федеральных программ возвращения страну покинули 9 276 человек.

Об этом сообщает Spiegel, передает Новини.LIVE.

Возвращение беженцев из Германии

Рост числа добровольных выездов фиксировался и в 2025 году. В частности, по программе гуманитарной помощи для добровольного возвращения REAG/GARP из Германии выехали 7 348 человек.

В то же время в прошлом году федеральные органы Германии содействовали возвращению в страны происхождения или третьи государства 16 578 иностранцев, которые должны были покинуть страну. В 2024 году таких случаев было 10 358.

По данным Центрального реестра иностранцев, в конце июня 2026 года в Германии находились 258 845 человек, которые были обязаны покинуть страну. При этом 199 271 человек имели временный вид на жительство.

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Кроме того, Германия проводит принудительные депортации — за шесть месяцев этого года власти депортировали 18 939 человек.

Известно, что программа REAG-GARP предусматривает поддержку людей, решивших добровольно вернуться домой. Немецкая сторона покрывает расходы на авиаперелет, а также может выплатить помощь на обустройство после возвращения.

Как писали Новини.LIVE, сотни мигрантов, недавно прибывших из Марокко в испанский анклав Сеута, устроили протест на одном из местных пляжей. Они призывают Испанию предоставить им убежище.

Ранее в проливе Ла-Манш загорелась лодка с почти 160 мигрантами на борту. Для спасения людей развернули масштабную операцию.

Германия гуманитарная помощь мигранты депортация
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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