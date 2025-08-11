Відео
Головна Новини дня У Німеччині закликали до поступок територіями — посол відповів

У Німеччині закликали до поступок територіями — посол відповів

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 15:28
Посол відповів на заяви Німеччини щодо поступок територіями
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Фото: Макеєв/Facebook

Нещодавно співлідер німецької ультраправої партії Тіно Хрупалла заявив, що Україна має поступитися частиною своїх територій Росії. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв різко відповів на цю заяву.

Відповідну реакцію Олексій Макеєв опублікував у понеділок, 11 серпня, в соцмережі X.

Читайте також:

Реакція посла на заяву щодо поступок територіями

Нещодавно в інтерв'ю співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла заявив, що поступка територіями України була б кращою альтернативою залученню Німеччини до війни.

"Нам може не подобатися, коли йдеться про територіальні поступки, але я завжди запитую: яка альтернатива? Чи хочемо ми воювати, як дехто бажає, доки Росія не буде переможена? Чи справді ми віримо, що можемо перемогти найбільшу ядерну державу світу і виграти цю війну, яка не наша?" — сказав німецький політик.

На ці слова відреагував посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він назвав подібні висловлювання "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів" та закликав віддавати тільки те, що належить їм.

"Віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, від своєї родини. Від своїх дітей. Від свого дому", — наголосив Макеєв.

Крім того, він запропонував німецькому політику Хрупаллі інший варіант:

"Альтернативою було б запитати своїх виборців у виборчому окрузі Герліц, чи може він поступитися Герліцом або всією Саксонією Росії, щоб запанував "мир".

Нагадаємо, що нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Президент України Володимир Зеленський має взяти участь у зустрічі Трампа з Путіним.

Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Фрідріхом Мерцом — вони обговорили варіанти закінчення війни.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
