Посол ответил на заявления Германии относительно уступок территориями

Недавно солидер немецкой ультраправой партии Тино Хрупалла заявил, что Украина должна уступить часть своих территорий России. Посол Украины в Германии Алексей Макеев резко ответил на это заявление.

Соответствующую реакцию Алексей Макеев опубликовал в понедельник, 11 августа, в соцсети X.

Реакция посла на заявление об уступках территориями

Недавно в интервью сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что уступка территориями Украины была бы лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.

"Нам может не нравиться, когда речь идет о территориальных уступках, но я всегда спрашиваю: какая альтернатива? Хотим ли мы воевать, как некоторые желают, пока Россия не будет побеждена? Действительно ли мы верим, что можем победить крупнейшую ядерную державу мира и выиграть эту войну, которая не наша?", — сказал немецкий политик.

На эти слова отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он назвал подобные высказывания "диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов" и призвал отдавать только то, что принадлежит им.

"Отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. Например, от своей семьи. От своих детей. От своего дома", — подчеркнул Макеев.

Кроме того, он предложил немецкому политику Хрупалли другой вариант:

"Альтернативой было бы спросить своих избирателей в избирательном округе Герлиц, может ли он уступить Герлиц или всю Саксонию России, чтобы воцарился "мир".

