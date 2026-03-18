У Німеччині виявлено тіло молодої української біженки

У німецькому місті Мангейм виявили тіло 19-річної громадянки України. Останки знайшли вранці в Кефертальському лісі, після чого поліція оточила територію та розпочала розслідування. Правоохоронці встановили особу загиблої і незабаром вийшли на підозрюваного.

Ним виявився 17-річний сирієць, з яким дівчина мала стосунки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Bild.

Реклама

За даними слідства, на місце події звернула увагу жінка, яка виявила тіло близько 8:00. Після цього було створено спеціальну слідчу групу, до якої увійшли близько 60 співробітників поліції. Уже менш ніж через 12 годин правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі він перебуває під вартою.

Ключова версія слідства

Під час розслідування було встановлено, що напередодні ввечері дівчина зустрілася з хлопцем у центрі Мангейма, після чого вони вирушили в ліс. За попередньою інформацією прокуратури, близько опівночі між ними стався конфлікт. Під час сварки підліток завдав дівчині множинні удари руками і предметом, імовірно гілкою, що призвело до її смерті.

Правоохоронці розглядають ревнощі як основну причину події. Раніше між молодими людьми вже виникали конфлікти, один з яких призвів до звернення в поліцію після нападу на дівчину. Слідчі також повідомили, що додаткових ознак інших злочинів під час огляду виявлено не було.

