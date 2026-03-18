Головна Новини дня У Німеччині виявлено тіло молодої української біженки

У Німеччині виявлено тіло молодої української біженки

Дата публікації: 18 березня 2026 01:55
У Німеччині виявлено тіло молодої української біженки
Німецький поліцейський відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

У німецькому місті Мангейм виявили тіло 19-річної громадянки України. Останки знайшли вранці в Кефертальському лісі, після чого поліція оточила територію та розпочала розслідування. Правоохоронці встановили особу загиблої і незабаром вийшли на підозрюваного.

Ним виявився 17-річний сирієць, з яким дівчина мала стосунки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Bild.

За даними слідства, на місце події звернула увагу жінка, яка виявила тіло близько 8:00. Після цього було створено спеціальну слідчу групу, до якої увійшли близько 60 співробітників поліції. Уже менш ніж через 12 годин правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі він перебуває під вартою.

Статья Bild с материалом об убитой в Германии украинке от 17 марта 2026 года
Обкладинка німецького видання зі статтею про злочин. Фото: скріншот Bild

Ключова версія слідства

Під час розслідування було встановлено, що напередодні ввечері дівчина зустрілася з хлопцем у центрі Мангейма, після чого вони вирушили в ліс. За попередньою інформацією прокуратури, близько опівночі між ними стався конфлікт. Під час сварки підліток завдав дівчині множинні удари руками і предметом, імовірно гілкою, що призвело до її смерті.

Правоохоронці розглядають ревнощі як основну причину події. Раніше між молодими людьми вже виникали конфлікти, один з яких призвів до звернення в поліцію після нападу на дівчину. Слідчі також повідомили, що додаткових ознак інших злочинів під час огляду виявлено не було.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області стався злочин, жертвою якого стала молода дівчина.

У березні виповнився рік від убивства відомого активіста Дем'яна Ганула, якого було застрелено вдень у центрі Одеси.

Німеччина вбивство поліція біженці розслідування
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
