В Германии обнаружено тело молодой украинской беженки

Немецкий полицейский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

В немецком городе Мангейм обнаружили тело 19-летней гражданки Украины. Останки нашли утром в Кефертальском лесу, после чего полиция оцепила территорию и начала расследование. Правоохранители установили личность погибшей и вскоре вышли на подозреваемого.

Им оказался 17-летний сириец, с которым девушка состояла в отношениях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Реклама

По данным следствия, на место происшествия обратила внимание женщина, обнаружившая тело около 8:00. После этого была создана специальная следственная группа, в которую вошли около 60 сотрудников полиции. Уже менее чем через 12 часов правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей.

Обложка немецкого издания со статьей о преступлении. Фото: скриншот Bild

Ключевая версия следствия

В ходе расследования было установлено, что накануне вечером девушка встретилась с парнем в центре Мангейма, после чего они отправились в лес. По предварительной информации прокуратуры, около полуночи между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подросток нанес девушке множественные удары руками и предметом, предположительно веткой, что привело к ее смерти.

Правоохранители рассматривают ревность как основную причину произошедшего. Ранее между молодыми людьми уже возникали конфликты, один из которых привел к обращению в полицию после нападения на девушку. Следователи также сообщили, что дополнительных признаков других преступлений в ходе осмотра выявлено не было.

