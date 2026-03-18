Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Германии обнаружено тело молодой украинской беженки

В Германии обнаружено тело молодой украинской беженки

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 01:55
Немецкий полицейский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

В немецком городе Мангейм обнаружили тело 19-летней гражданки Украины. Останки нашли утром в Кефертальском лесу, после чего полиция оцепила территорию и начала расследование. Правоохранители установили личность погибшей и вскоре вышли на подозреваемого.

Им оказался 17-летний сириец, с которым девушка состояла в отношениях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Реклама
По данным следствия, на место происшествия обратила внимание женщина, обнаружившая тело около 8:00. После этого была создана специальная следственная группа, в которую вошли около 60 сотрудников полиции. Уже менее чем через 12 часов правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей. 

Статья Bild с материалом об убитой в Германии украинке от 17 марта 2026 года
Обложка немецкого издания со статьей о преступлении. Фото: скриншот Bild

Ключевая версия следствия

В ходе расследования было установлено, что накануне вечером девушка встретилась с парнем в центре Мангейма, после чего они отправились в лес. По предварительной информации прокуратуры, около полуночи между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подросток нанес девушке множественные удары руками и предметом, предположительно веткой, что привело к ее смерти.

Правоохранители рассматривают ревность как основную причину произошедшего. Ранее между молодыми людьми уже возникали конфликты, один из которых привел к обращению в полицию после нападения на девушку. Следователи также сообщили, что дополнительных признаков других преступлений в ходе осмотра выявлено не было. 

Напомним, в Ирпене Киевской области произошло преступление, жертвой которого стала молодая девушка. 

В марте исполнился год с убийства известного активиста Демьяна Ганула, который был застрелен днем в центре Одессы. 

Германия убийство полиция беженцы расследование
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации