У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців за підозрою в підготовці терактів

Німецькі поліцейські. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців, які, ймовірно, готували теракти. Йдеться про підпали та вибухи у вантажному транспорті.

Про це повідомляє DW у середу, 14 травня.

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Українці готували теракти

Федеральна прокуратура Німеччини здійснила затримання громадян України 9-13 травня.

Згідно з інформацією прокуратури, чоловіки мали намір надіслати з Німеччини в Україну посилки з вибухівкою, здатною детонувати під час доставки.

Один із них відправив до Кельна дві тестові посилки, в які були вмонтовані GPS-трекери для вивчення маршруту пересування.

Чоловіків затримали в Кельні, Констанці та Тургау. Наразі громадяни України перебувають під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали російських агентів, які намагалися підірвати оперативну групу поліції.

Раніше у Дніпрі жінка та чоловік хотіли влаштувати теракт, підірвавши залізницю за гроші.