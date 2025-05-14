У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців за підозрою в підготовці терактів

У Німеччині та Швейцарії українці готували теракти, — ЗМІ
У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців, які, ймовірно, готували теракти. Йдеться про підпали та вибухи у вантажному транспорті.
Про це повідомляє DW у середу, 14 травня.
Українці готували теракти
Федеральна прокуратура Німеччини здійснила затримання громадян України 9-13 травня.
Згідно з інформацією прокуратури, чоловіки мали намір надіслати з Німеччини в Україну посилки з вибухівкою, здатною детонувати під час доставки.
Один із них відправив до Кельна дві тестові посилки, в які були вмонтовані GPS-трекери для вивчення маршруту пересування.
Чоловіків затримали в Кельні, Констанці та Тургау. Наразі громадяни України перебувають під вартою.
Нагадаємо, на Рівненщині затримали російських агентів, які намагалися підірвати оперативну групу поліції.
Раніше у Дніпрі жінка та чоловік хотіли влаштувати теракт, підірвавши залізницю за гроші.
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